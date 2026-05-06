Biodesix: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Biodesix hat am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,81 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 18,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at