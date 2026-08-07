Biodesix stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Biodesix hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Biodesix ein Ergebnis je Aktie von -1,600 USD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Biodesix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26,9 Millionen USD im Vergleich zu 20,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at