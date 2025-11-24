Bioextrax Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bioextrax Registered ließ sich am 21.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bioextrax Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,11 SEK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,2 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at