24.11.2025 06:31:29
Bioextrax Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Bioextrax Registered ließ sich am 21.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bioextrax Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,11 SEK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,2 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
