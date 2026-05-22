Bioextrax Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bioextrax Registered lud am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,09 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,100 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 125,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,2 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at