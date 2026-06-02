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02.06.2026 06:31:29
Biofil Chemicals Pharmaceuticals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Biofil Chemicals Pharmaceuticals hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Biofil Chemicals Pharmaceuticals ein EPS von 0,120 INR je Aktie vermeldet.
Mit einem Umsatz von 75,7 Millionen INR, gegenüber 83,5 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,40 Prozent präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,340 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Biofil Chemicals Pharmaceuticals im vergangenen Geschäftsjahr 283,95 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Biofil Chemicals Pharmaceuticals 334,02 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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