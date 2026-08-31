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31.08.2026 06:31:29
Biofrigas Sweden Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Biofrigas Sweden Registered präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 SEK gegenüber -0,060 SEK im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.at
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