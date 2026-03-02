02.03.2026 06:31:29

Biofrigas Sweden Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Biofrigas Sweden Registered hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Biofrigas Sweden Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,050 SEK vermeldet.

Biofrigas Sweden Registered vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,120 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 0,28 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 95,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,14 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen