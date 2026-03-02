Biofrigas Sweden Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Biofrigas Sweden Registered hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Biofrigas Sweden Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,050 SEK vermeldet.

Biofrigas Sweden Registered vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,120 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 0,28 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 95,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,14 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at