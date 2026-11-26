Biofrontera hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 EUR, nach -0,720 EUR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Biofrontera in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,3 Millionen EUR im Vergleich zu 3,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at