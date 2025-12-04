Biofrontera informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Biofrontera hat am 02.12.2025 die Bücher zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,050 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 65,33 Prozent auf 5,8 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at