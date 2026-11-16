Biofrontera präsentierte Quartalsergebnisse

Biofrontera hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Biofrontera ein Ergebnis je Aktie von -0,620 USD vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,76 Prozent auf 9,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at