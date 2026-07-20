Biogaia Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Biogaia Registered hat sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 SEK, nach 0,870 SEK im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Biogaia Registered im vergangenen Quartal 440,9 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Biogaia Registered 404,7 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at