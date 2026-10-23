Biogaia Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Biogaia Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,09 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,650 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 326,6 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 400,4 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at