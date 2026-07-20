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20.07.2026 06:31:29
Biogaia Un gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Biogaia Un ließ sich am 17.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Biogaia Un die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 47,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41,9 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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