Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Mit Einschränkung
|
17.09.2025 14:17:03
Biogen-Aktie dennoch in Rot: Arzneimittel gegen Wochenbettdepression für EU-Markt zugelassen
Wochenbettdepression - auch Postpartale Depression (PPD) genannt - äußert sich laut Kommission etwa durch anhaltende Traurigkeit, Angst, Erschöpfung und Schwierigkeiten im Alltag. Die Krankheit könne schwerwiegend und langanhaltend sein und sowohl Mutter als auch Kind belasten.
Bislang habe es keine für diese spezifische Erkrankung zugelassenen Behandlungen gegeben, so die EU-Kommission. Ein Vorteil von Zuranolon liegt nach Angaben der Kommission darin, dass es bereits nach zwei Wochen Behandlung depressive Symptome reduzieren kann.
Die Zulassung basiert auf der positiven wissenschaftlichen Bewertung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA). Das Medikament ist verschreibungspflichtig und kann Nebenwirkungen haben.
Die an der NASDAQ gelistete Biogen-Aktie verliert zwischenzeitlich 0,16 Prozent auf 143,45 Dollar.
/mjm/DP/men
BRÜSSEL (dpa-AFX)
