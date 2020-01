Biogen-Aktie dreht ins Minus: Biogen schlägt zum Jahresschluss Erwartungen

Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 4 Prozent auf 3,67 Milliarden US-Dollar (3,33 Mrd Euro), wie Biogen am Donnerstag in Cambridge (US-Bundesstaat Massachusetts) mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie lag mit einem Plus von 19 Prozent auf 8,34 Dollar ebenfalls über den Analystenschätzungen. Unter dem Strich zog der Gewinn um 52 Prozent auf 1,44 Milliarden Dollar noch deutlich stärker an, weil im Vorjahr höhere Kosten für Zukäufe zu schultern waren.

Den Großteil des Umsatzes erzielt Biogen mit Medikamenten gegen die Muskelkrankheit Multiple Sklerose. Stärker wachsen allerdings die noch kleineren Bereiche mit biopharmazeutischen Nachahmermedikamenten (Biosimilars) und das Medikament Spinraza gegen spinale Muskelatrophie. Große Hoffnungen setzt das Management in den Alzheimer-Wirkstoff Aducanumab, für den das Unternehmen bald Anträge einreichen will.

Im laufenden Jahr erwartet der Vorstand um Michel Vounatsos einen Umsatzrückgang auf 14 bis 14,3 Milliarden Dollar nach 14,4 Milliarden 2019. Experten hatten allerdings noch weniger auf dem Zettel. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 31,50 und 33,50 Dollar liegen und damit unter dem Vorjahreswert von 33,57 Dollar.

Die Biogen-Aktie legte vorbörslich deutlich zu, und gewann auch zum offiziellen Handelsstart. Inzwischen hat sich der Optimismus der Anleger jedoch abgeschwächt: Der Anteilsschein verlor im Nasdaq-Handel letztlich 1,77 Prozent auf 277,53 Dollar.

/men/kro/jha/

CAMBRIDGE (dpa-AFX)