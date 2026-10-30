Biogen hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Biogen veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,37 Prozent auf 13,83 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,38 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at