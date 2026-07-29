Biogen Inc. Announces Retreat In Q2 Income

(RTTNews) - Biogen Inc. (BIIB) reported a profit for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $97.5 million, or $0.66 per share. This compares with $634.8 million, or $4.33 per share, last year.

Excluding items, Biogen Inc. reported adjusted earnings of $536.2 million or $3.60 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.4% to $2.736 billion from $2.646 billion last year.

Biogen Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $97.5 Mln. vs. $634.8 Mln. last year. -EPS: $0.66 vs. $4.33 last year. -Revenue: $2.736 Bln vs. $2.646 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 15.85 To $ 16.85