Biogen Aktie
ISIN: BRBIIBBDR001
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04.07.2026 10:02:00
Biogen Is Paying $1 Billion for a Company That Won't Say What It Makes. Here's Why That's Actually Good News for BIIB Investors.
Biogen (NASDAQ: BIIB) built itself into a biotech giant thanks to its portfolio of multiple sclerosis (MS) drugs -- but in biotech and pharma, revenue growth depends on the life of a patent. Once a company loses exclusivity, generics or biosimilars enter the market, and the leader's drug sales decline. This is the challenge Biogen has faced in recent years, as MS blockbusters faced growing competition.But the biotech giant put into place a recovery and growth plan, shifting many costs out of the MS franchise and into areas that represented growth potential. Biogen also made strategic acquisitions, announcing its intention to buy Apellis Pharmaceuticals, an immunology and rare diseases drug company, in March and closing the deal in May. And just recently, Biogen announced another purchase. This time, the biotech is paying $1 billion for a company that won't say what it makes. Here's why this actually is good news for Biogen investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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