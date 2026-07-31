Biogen präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Biogen äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,62 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Biogen 2,56 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at