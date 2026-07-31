Biogen präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Biogen präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 71,53 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Biogen ein EPS von 382,60 ARS je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,57 Prozent auf 3 694,91 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 942,46 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at