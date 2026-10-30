Biogen stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Biogen veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 3,17 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent auf 2,69 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,98 USD sowie einem Umsatz von 2,64 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at