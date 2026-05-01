Biogen stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Biogen hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Umsatzseitig standen 12,63 Milliarden BRL in den Büchern – ein Minus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Biogen 13,66 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at