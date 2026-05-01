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01.05.2026 06:31:29
Biogen stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Biogen hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Umsatzseitig standen 12,63 Milliarden BRL in den Büchern – ein Minus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Biogen 13,66 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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