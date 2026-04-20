Biogen To Acquire TJ Bio's Rights To Felzartamab In The Greater China Region
(RTTNews) - Biogen Inc. (BIIB) and TJ Biopharma have entered into a definitive agreement under which Biogen has agreed to acquire TJ Bio's exclusive rights to felzartamab in the Greater China Region. Biogen now owns exclusive worldwide rights to felzartamab, which is currently being evaluated in global Phase 3 clinical studies across multiple immune-mediated diseases.
TJ Bio will receive a $100 million upfront payment and is eligible to receive up to $750 million in potential commercial and sales milestone payments, for a total potential consideration of up to $850 million, plus mid-single-digit to low-double-digit percentage of royalties on potential net sales in the Greater China Region. Biogen will assume responsibilities for milestone payment and royalty obligations under the prior MorphoSys licensing agreement.
In pre-market trading on NasdaqGS, Biogen shares are down 1.21 percent to $175.20.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
|
16.04.26
|Handel in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
16.04.26
|Börse New York in Grün: So steht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
16.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 liegt im Plus (finanzen.at)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Biogen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Biogen von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
06.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.04.26
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.04.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zeigt sich fester (finanzen.at)