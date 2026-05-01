Biogen veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Biogen hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 234,51 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 133,15 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3 407,90 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2 465,72 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at