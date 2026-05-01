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01.05.2026 06:31:29
Biogen: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Biogen präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,15 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Biogen 2,40 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 3,08 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 2,28 Milliarden USD gesehen hatten.
Redaktion finanzen.at
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