Biogen: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Biogen hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 16,15 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Biogen ein Ergebnis je Aktie von 323,94 ARS vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,77 Prozent auf 4 036,49 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3 261,26 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at