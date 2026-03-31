Biogen Aktie
ISIN: BRBIIBBDR001
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31.03.2026 14:07:00
Biogen will acquire a drug company for $5.6 billion to expand work in kidney diseases
Biogen, already developing a drug that can be used to treat several kidney disorders, is paying a large premium for Apellis PharmaceuticalsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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