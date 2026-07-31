Biogen: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Biogen ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Biogen die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Biogen in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,25 Milliarden BRL im Vergleich zu 14,52 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at