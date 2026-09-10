Biogena Good Vibes Aktie
WKN DE: NETBGV / ISIN: NET00BIOGV11
|IPO
|
10.09.2026 17:52:00
Biogena Good Vibes-Aktie startet an der Wiener Börse
Zuletzt notierte das Papier bei 5,65 Euro. Die Marktkapitalisierung liegt bei 496,5 Mio. Euro.
Seit 2020 ist auch die Biogena Group Invest AG im direct market plus gelistet. Perspektivisch sollen die Strukturen zusammengeführt werden. Eine Verschmelzung der Biogena Group Invest AG mit der Biogena Good Vibes AG werde derzeit geprüft, heißt es am Donnerstag in einer Aussendung der Wiener Börse.
Konzernumsatz zuletzt bei 125 Mio. Euro
Biogena entwickelt und produziert Mikronährstoffpräparate in Österreich. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Gesundheitszentren, in denen Anwendungen wie Kältekammer, hyperbare Sauerstofftherapie oder Vitamin-Infusionen angeboten werden. 2024/25 wies die Biogena Good Vibes einen Konzernumsatz von knapp 125 Mio. Euro aus.
"Der Zugang zum Kapitalmarkt eröffnet uns neue Möglichkeiten, unsere Ideen schneller in die Welt zu bringen, international weiter zu wachsen und Biogena langfristig als starke österreichische Gesundheitsmarke zu positionieren", sagte Biogena-Gründer und -CEO Albert Schmidbauer.
kan/sagAPA
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