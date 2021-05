Biogena nun im direct market plus der Wiener Börse

Der Salzburger Nahrungsergänzungsmittel-Hersteller Biogena steigt nach einer Kapitalerhöhung heute in den "direct market plus" der Wiener Börse auf.

Dies teilte Wiener Börse am Donnerstag mit. Biogena wurde im Herbst 2020 erstmals zum fortlaufenden Handel zugelassen, die Erstnotiz fand am 27. November 2020 im Einstiegssegment direct market statt.

Biogena hat bei der Kapitalerhöhung 1,995.000 neue Aktien um je 2,90 Euro platziert, der Bruttoemissionserlös belief sich auf rund 5,8 Mio. Euro.

Seit einer Änderung des Aktiengesetzes Anfang 2019 richte sich der Vienna MTF mit dem direct market und dem direct market plus an mittelgroße Unternehmen, so die Wiener Börse. Bis Ende April diesen Jahres sei der direct market plus auf eine Marktkapitalisierung von knapp 368 Mio. Euro gekommen, die durchschnittliche Marktkapitalisierung betrage knapp 46 Mio. Euro.

