Biognosys präsentiert technologische Innovationen und wissenschaftliche Fortschritte in Bezug auf die Nutzung des Proteom für die biowissenschaftliche Forschung auf dem HUPO-Weltkongress 2023

Die bibliotheksfreie und durch maschinelles Lernen unterstützte Datenanalyse mit Spectronaut ® 18 ermöglicht eine branchenweit führende Proteinquantifizierung und einen hohen Durchsatz für DIA-Proteomics

18 ermöglicht eine branchenweit führende Proteinquantifizierung und einen hohen Durchsatz für DIA-Proteomics Neue gemeinsame Forschung mit den Serviceplattformen TrueDiscovery ® und TrueTarget ® für Auftragsforschungsinstitute demonstriert die quantitative Präzision und breite Anwendbarkeit der Massenspektrometrie-Proteomik für die Entdeckung von Biomarkern und die Arzneimittelentwicklung

und TrueTarget für Auftragsforschungsinstitute demonstriert die quantitative Präzision und breite Anwendbarkeit der Massenspektrometrie-Proteomik für die Entdeckung von Biomarkern und die Arzneimittelentwicklung Das iRT-Kit von Biognosys ist der Eckpfeiler der neuartigen Echtzeit-Leistungsüberwachung von Bruker im Rahmen der ProteoScape™-Analyse für timsTOF-Instrumente





ZÜRICH, Schweiz, und CAMBRIDGE, Massachusetts, Sept. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, ein führender Erfinder und Entwickler von Massenspektrometrie (MS)-basierten Proteomik-Lösungen, hat heute seine Teilnahme am Weltkongress der Human Proteome Organization (HUPO) vom 17. bis 21. September in Busan, Südkorea, bekanntgegeben.

Während der Sitzung zu technologischen Fortschritten am Dienstag, 19. September, wird Dr. Lukas Reiter, Chief Technology Officer von Biognosys, eine Keynote-Präsentation mit dem Titel "Bottom-up Proteomics using DIA" (Bottom-up-Proteomik mit DIA) über die Entwicklung, die jüngsten Entwicklungen und die Zukunft der datenunabhängigen Erfassung (Data-independent Acquisition, DIA) in der MS-basierten Proteomik halten. Biognosys wird außerdem zehn Poster präsentieren, die technologische Innovationen und neue wissenschaftliche Daten mit seinen proprietären Proteomik-Forschungsdienstleistungen, Software und Kits vorstellen. Das wissenschaftliche Expertenteam von Biognosys wird am Stand Nr. 408 ausstellen und Software-Demonstrationen anbieten.

Der strategische Partner von Biognosys, Bruker, wird neue Konzepte für die timsTOF-Plattform und die Bruker ProteoScape™ Software-Suite vorstellen und Synergien mit der Spectronaut®-Software und dem iRT-Kit von Biognosys schaffen, um den Kunden erweiterte Möglichkeiten für die High-Fidelity-Proteomik mit hohem Durchsatz zu bieten.

"Ich bin begeistert, dass wir mit der MS-Proteomik-Technologie und den Lösungen von Biognosys bedeutende Fortschritte erzielen konnten, die uns wieder näher daran bringen, das Proteom für die Forschung, die Arzneimittelentwicklung und die klinische Entscheidungsfindung wirklich nutzbar zu machen", kommentierte Dr. Lukas Reiter. "Unsere ständig verbesserte Software und unsere bewährten Kits ermöglichen es den Nutzern der wichtigsten MS-Instrumente, hochmoderne, problemlose Arbeitsabläufe für tiefgreifende, reproduzierbare Proteomforschung im eigenen Haus durchzuführen. Unsere Services für Auftragsforschungsinstitute bieten unseren Kunden aus der Biopharma- und Diagnostikbranche unvergleichliche Präzision und Erkenntnisse, um die Entdeckung von Biomarkern und die Entwicklung von Medikamenten zu beschleunigen."

Spectronaut® 18: Branchenführende Tiefe, Durchsatz und Effizienz für die DIA-Datenanalyse

Spectronaut 18, die neueste Version des Flaggschiffs von Biognosys, bietet eine deutlich weiter verbesserte Identifikationsrate und Quantifizierungsqualität sowie verschiedene neue Funktionen, die die DIA-Proteomik effizienter und skalierbarer machen. Auf dem Kongress der HUPO wird Biognosys drei Poster präsentieren, die leistungsstarke Anwendungen des Spectronaut 18 für die umfassende Quantifizierung von Proteomen vorstellen. Zu den bemerkenswerten Innovationen gehören der Einsatz von directDIA+™ für eine schnellere, bibliotheksfreie Analyse und Deep Learning mit DeepQuant zur Verbesserung der Quantifizierung von Proteinen mit geringer Abundanz durch ein neuronales Netzwerk zur Korrektur von Interferenzen bei Vorläufermengen.

TrueDiscovery®: Bewährte Präzision für Biomarker-Entdeckung in der Onkologie und den Neurowissenschaften

Biognosys wird drei Poster präsentieren, auf denen die Forschung zur Entdeckung von Biomarkern und zur Entwicklung von Medikamenten vorgestellt wird, die in Zusammenarbeit mit angesehenen Partnern wie Genmab, der Johns Hopkins University School of Medicine, der Stanford University und der Universität Zürich durchgeführt wurde. Die Studien nutzten die TrueDiscovery-Plattform von Biognosys für unverzerrte Proteomik und demonstrieren insgesamt die quantitative Präzision, Robustheit und breite Anwendbarkeit der MS-Proteomik für die onkologische und neurowissenschaftliche Forschung. Ein viertes Poster bewertet die technologische und biologische Komplementarität von TrueDiscovery und der affinitätsbasierten Plattform Olink® Explore von Olink Proteomics AB für die Plasmaproteomik.

TrueTarget®: Effiziente Zielentfaltung und Kartierung von Bindungsstellen in der Arzneimittelforschung

Die TrueTarget-Plattform von Biognosys nutzt die Massenspektrometrie mit begrenzter Proteolyse (LiP-MS), um die Identifizierung und Validierung von Arzneimittelzielen zu erleichtern. Ein erstes Poster, das in Zusammenarbeit mit InterAx erstellt wurde, demonstriert die einzigartigen Fähigkeiten von TrueTarget bei der Entschlüsselung des Targets eines G-Protein-gekoppelten Rezeptor (GPCR)-Antagonisten, der Kartierung seiner Bindungsstellen und der Bereitstellung struktureller Erkenntnisse über den Wirkmechanismus. Ein zweites Poster, das in Zusammenarbeit mit Samsara Therapeutics entstand, zeigt, wie die Dekonvolution von Zielproteinen mit TrueTarget und die anschließende unvoreingenommene Erstellung von Proteomprofilen mit TrueDiscovery die effiziente Identifizierung und Validierung von Zielproteinen und ein besseres Verständnis biologischer Systeme bei der Entwicklung neuer Therapien ermöglicht.

Biognosys und Bruker: Nahtlose Arbeitsabläufe für dia-PASEF® und QC auf timsTOF

Um eine optimale MS-Leistung zu gewährleisten, stellt Bruker TwinScape™ vor, einen digitalen Zwilling für die timsTOF-Plattform, der mit der ProteoScape-Software verbunden ist, um die Qualitätskontrolle (QC) in Echtzeit mit dem Biognosys iRT-Kit zu unterstützen. Die Peptide im iRT-Kit wurden sorgfältig auf Stabilität, Empfindlichkeit und Retentionszeitabstände hin optimiert. Dieses iRT-Kit kann nun für die System-QC in der Proteomics-Software ProteoScape von Bruker verwendet werden. Dr. Sira Echevarria, Head of Business Development - Products bei Biognosys, wird während des HUPO-Mittagsseminars von Bruker am Dienstag, 19. September, präsentieren, wie Spectronaut eine verbesserte bibliotheksfreie Proteomanalyse für dia-PASEF mit directDIA+ bietet.

Besuchen Sie biognosys.com/hupo-2023 für einen vollständigen Überblick über die Präsenz von Biognosys auf dem Kongress der HUPO. Die Poster stehen ab Freitag, 22. September, zum Download bereit.

Über Spectronaut®

Spectronaut ist das Flaggschiff von Biognosys im Bereich der Datenanalyse für die datenunabhängige Erfassung in der massenspektrometriebasierten Proteomik.

Die Software nutzt fortschrittliche Algorithmen für Suche und künstliche Intelligenz (KI), um Daten in verwertbare Erkenntnisse für die biowissenschaftliche Forschung zu verwandeln. Spectronaut ermöglicht die reproduzierbare und präzise Quantifizierung von Tausenden von Proteinen in einem einzigen Experiment und bietet multidimensionale Einblicke in Proteinexpression, -funktion und -struktur bei allen wichtigen biologischen Spezies und Probentypen. Weitere Informationen finden Sie unter spectronaut.com .

Über TrueDiscovery®

Die TrueDiscovery-Plattform von Biognosys bietet integrierte Proteomiklösungen für die gesamte Arzneimittelentwicklung.

TrueDiscovery basiert auf der Hyper Reaction Monitoring (HRM)-Massenspektrometrie, einer fortschrittlichen, von Biognosys miterfundenen und patentierten Technologie zur Quantifizierung von Proteinen auf der Basis von unabhängiger Datenerfassung (Data Independent Acquisition; DIA).

TrueDiscovery ist die einzige Plattform, die das gesamte Proteom durchsucht, um Tausende der wichtigsten Proteine, einschließlich einer unbegrenzten Anzahl von Proteoformen, zu quantifizieren. Die Plattform ermöglicht die tiefgreifendste, unverfälschte Profilierung von Gewebe- und Bioflüssigkeitsproteomen mit unschlagbarer Spezifität in großem Maßstab. Die erzeugten Daten sind in hohem Maße reproduzierbar und leicht auf klinische Tests übertragbar. Die Studien können in einer GLP-zertifizierten und GCP-konformen Umgebung durchgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter truediscovery.bio .

Über TrueTarget®

Die TrueTarget-Proteomikplattform von Biognosys ist eine einzigartige Lösung für die drängendsten Herausforderungen in der frühen Medikamentenentwicklung, indem sie On- und Off-Ziele identifiziert, um die Medikamentenentwicklung in der gesamten Pipeline zu beschleunigen und das Risiko zu verringern.

TrueTarget basiert auf der Limited Proteolysis Mass Spectrometry (LiP-MS), einer von Biognosys mitentwickelten, patentierten Chemoproteomik-Technologie. TrueTarget ist das einzige Tool, das strukturelle Veränderungen im gesamten Proteom mit einer Auflösung auf Peptidebene untersucht und so einzigartige Einblicke in die Bindung von Substanzen und die Identifizierung von Targets ermöglicht.

Die Plattform ermöglicht die Aufklärung von Wirkmechanismen und die Aufdeckung von unerwarteten Toxizitäten. Weitere Informationen finden Sie unter truetarget.bio

Über Biognosys

Wir bei Biognosys glauben, dass tiefe Einblicke in das Proteom der Schlüssel zu bahnbrechenden Entdeckungen sind, die die Wissenschaft verändern und das Leben verbessern. Mit unserem vielseitigen Portfolio an Proteomik-Lösungen der nächsten Generation, darunter die Forschungsservice-Plattformen TrueDiscovery®, TrueTarget® und TrueSignature®, unsere Flaggschiff-Software Spectronaut® und das PQ500™-Kit, machen wir das Proteom handlungsfähig, um Forschung, Arzneimittelentwicklung und klinische Entscheidungen zu unterstützen. Unsere Lösungen bieten eine multidimensionale Ansicht der Proteinexpression, -funktion und -struktur in allen biologischen Spezies und Probentypen. Unsere einzigartigen, patentierten Technologien nutzen die hochauflösende Massenspektrometrie, um Tausende von Proteinen mit branchenführender Präzision, Tiefe und Durchsatz zu quantifizieren. Durch unsere strategische Partnerschaft mit Bruker (Nasdaq: BRKR) machen wir die Proteomik weltweit zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter biognosys.com .

