BioHarvest Sciences: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BioHarvest Sciences hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioHarvest Sciences -0,240 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat BioHarvest Sciences im vergangenen Quartal 8,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioHarvest Sciences 8,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at