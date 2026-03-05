Biohaven Research: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Biohaven Research hat am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Biohaven Research -1,850 USD je Aktie generiert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 6,860 USD gegenüber -9,280 USD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at