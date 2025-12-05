Bioiasis AD öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bioiasis AD veröffentlichte am 03.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,43 BGN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 BGN je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 0,6 Millionen BGN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,6 Millionen BGN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at