BioInvent International Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BioInvent International Registered hat am 27.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

BioInvent International Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,87 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,590 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 93,56 Prozent auf 12,8 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 198,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at