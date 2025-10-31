BioInvent International Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BioInvent International Registered hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,96 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,480 SEK erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 3,3 Millionen SEK, gegenüber 12,8 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 73,98 Prozent präsentiert.

