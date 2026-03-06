Biolargo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Biolargo hat am 04.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 83,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,6 Millionen USD.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,040 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Biolargo 7,76 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 56,36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 17,78 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at