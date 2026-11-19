Biolargo präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Biolargo ein EPS von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Biolargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at