Biolargo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Biolargo gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 66,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at