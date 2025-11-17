Biolargo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Biolargo hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Mit einem Umsatz von 1,1 Millionen USD, gegenüber 4,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 74,71 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at