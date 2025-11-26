|
26.11.2025 06:31:28
Bioline RX: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Bioline RX hat am 24.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 91,30 Prozent auf 0,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,9 Millionen USD gelegen.
