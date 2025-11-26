Bioline RX: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bioline RX hat am 24.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 91,30 Prozent auf 0,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,9 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at