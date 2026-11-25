Bioline RX ließ sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bioline RX die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,42 Prozent auf 1,3 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,4 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at