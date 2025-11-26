|
Bioline RX hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Bioline RX hat am 24.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 92,15 Prozent auf 1,4 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,4 Millionen ILS in den Büchern gestanden.
