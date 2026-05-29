Bioline RX öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bioline RX präsentierte am 27.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz wurde auf 1,5 Millionen ILS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,9 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at