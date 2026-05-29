Bioline RX öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bioline RX ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bioline RX die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite standen 0,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at