Bioline RX stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bioline RX hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,18 Prozent auf 0,9 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,1 Millionen ILS gelegen.

Redaktion finanzen.at