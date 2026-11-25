Bioline RX hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at