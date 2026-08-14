BIOMAR GROUP A-S Bearer and-or registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BIOMAR GROUP A-S Bearer and-or registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 1,68 DKK. Im Vorjahresquartal hatte BIOMAR GROUP A-S Bearer and-or registered ebenfalls ein EPS von 1,68 DKK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 4,16 Milliarden DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,97 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,62 DKK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 4,16 Milliarden DKK in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at