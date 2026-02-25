Biomarin Pharmaceutical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Biomarin Pharmaceutical präsentierte am 23.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Biomarin Pharmaceutical 0,640 USD je Aktie generiert.

Biomarin Pharmaceutical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 874,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 738,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,80 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Biomarin Pharmaceutical 2,21 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,22 Milliarden USD gegenüber 2,84 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at