Biomarin Pharmaceutical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Biomarin Pharmaceutical lud am 01.08.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,290 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 595,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 533,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at